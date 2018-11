Oplossen fileprobleem A50 biedt ook kansen voor Ravenstein

Osse bieb duikt in de geheimen van Game of Thrones

10:18 OSS - Game of Thones-fans moeten nog even geduld hebben tot het achtste seizoen van de populaire tv-show op de buis komt. En ook het zesde boek in de serie laat nog wel even op zich wachten. De Osse bieb verzacht het leed met een speciale fantasy-avond op maandag 17 december.