Opluchting bij Groene Engel en Lievekamp: voorstellingen Guido Weijers en Charly Luske kunnen door

Vrijdag volgde een overleg tussen Mikkers en een delegatie van cultuurpodia die zich onevenredig benadeeld voelen. ,,Het was een goed overleg waarin we standpunten hebben uitgewisseld", verklaart Bais. Toen al gaf Mikkers aan dat hij streefde naar eenheid van beleid in de provincie. Dinsdag werd bekend dat cultuurpodia nu toch een ontheffing krijgen. Bais: ,,Wij hebben denk ik goed over kunnen brengen dat een bezoek aan ons theater op dit moment veiliger is dan boodschappen doen. Onze gastenstromen komen gespreid binnen, worden op afstand van elkaar gehouden en gaan ook weer gespreid de deur uit.”