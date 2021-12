Opluchting in Jurgenshof Oss, geldautomaat keert niet terug: ‘Dit is nog eens fijn nieuws. Hartstikke geweldig’

Picnic gaat van start in Oss: paar pakken melk en netje sinaasappe­len als de eerste boodschap­pen

OSS - Een paar pakken melk, karnemelk, netje sinaasappels en nog wat andere boodschappen. Dat bezorgde de online supermarkt Picnic woensdagmiddag bij Christel van der Velden in de Osse wijk Horzak. Het woonadres van haar was het eerste dat medewerkers van de online supermarkt Picnic in Oss aandeden. Het bedrijf maakte daarmee de start met het bezorgen van boodschappen in deze regio, die bestaat uit de plaatsen Oss, Heesch, Uden, Veghel en het tussenliggende buitengebied.

1 december