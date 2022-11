Opnieuw aanhouding voor schietincident waarbij Ossenaar (23) om het leven kwam

OSS - De politie heeft donderdagochtend in een woning aan de Geurdenhof in Oss een verdachte aangehouden voor het dodelijk schietincident in april. Bij die schietpartij aan de Leeuwerikhof kwam de 23-jarige Mohamed Ahmed om het leven.

De donderdag aangehouden man is een bewoner van het pand aan de Geurdenhof. Volgens de politie wordt hij ervan verdacht betrokken te zijn bij de zaak. De man is overgebracht naar een politiecellencomplex en wordt daar door rechercheurs gehoord.

In de woning waar de man is aangehouden vond een huiszoeking plaats. Zijn spullen werden in beslag genomen. Welke spullen dat zijn, wil de politie niet zeggen.

Het onderzoek naar de dodelijke schietpartij is nog altijd in volle gang. Vorige maand werd nog een woning doorzocht aan de Sperwerstraat. Eerder werden al vijf andere verdachten aangehouden in deze zaak.

Onrust in Oss

De 23-jarige Mohamed Ahmed werd op 14 april pardoes van zijn scooter geschoten. Hij overleed ter plekke. De schietpartij op de Leeuwerikhof zorgde voor veel onrust in de Osse Schadewijk. Het slachtoffer, een bekende van de politie, woonde op honderd meter van de plek waar hij om het leven werd gebracht. In juli werden meerdere huizen in de wijk onder vuur genomen. Een van de beschoten huizen was volgens buurtbewoners het woonadres van het dodelijke slachtoffer.