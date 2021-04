Opnieuw autobrand in Oss, auto in vlammen op

Kunstwer­ken op de ramen laten zien wat Muzelinck in Oss is. ‘Eindelijk, het spat ervan af!’

7 april OSS - Muzelinck wil meer laten zien wat het is: een centrum voor de kunsten. De ramen van het pand aan de Raadhuislaan zijn daarom in gebruik genomen voor een expositie. Kunstwerken met bijpassende spreuken zijn afgedrukt op speciale stickers en op de ramen geplakt. Om simpelweg een glimlach bij de voorbijganger teweeg te brengen of hem aan te zetten tot nadenken.