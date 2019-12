Opnieuw autobrand in Oss: dit keer in Berghemseweg

OSS - Het was dinsdagnacht opnieuw raak in Oss: in de Berghemseweg stond een auto in brand.

Kort na 1.00 uur stond een vijftien jaar oude Daewoo Matiz in de fik. De brandweer was snel ter plaatse, maar de auto bleek toen al niet meer te redden.

De politie stelde direct een onderzoek in. Zo werd in de omgeving naar camerabeelden gezocht en is een voorwerp dat vlakbij de auto lag in beslag genomen. Ook werd onder omwonenden een Burgernetmelding verspreid met een oproep aan eventuele getuigen om zich te melden.

Het is de tweede keer deze week dat er in Oss een auto in vlammen op gaat. Eerder was het raak in de Staringstraat. Daar moest een gezin hun huis uit vluchten door een autobrand onder hun carport.

Pyromaan

De gemeente Oss wordt al geruime tijd geplaagd door een enorme hoeveelheid autobranden. Eerder al stelde de politie een profiel op van een pyromaan in Oss. Het zou gaan om een jonge man van tussen de 20 en 35 jaar oud die alleen handelt. De politie gaat er vanuit dat hij of zij in Oss woont en eerder al verschillende misdaden pleegde. Hoe dan ook sloeg de pyromaan in anderhalf jaar tijd meer dan vijftig keer toe. Er is nog altijd niemand aangehouden.

Of deze autobrand doelbewust is aangestoken en of het om dezelfde dader gaat, is niet bekend.