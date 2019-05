Opnieuw autobrand in Oss: politie onderzoekt brandstichting

Steeds meer jongeren krijgen jeugdzorg: gemeente Oss scoort hoog

30 april In 2015 kregen 380.000 jongen tot 23 jaar jeugdzorg. Vorig jaar liep dat aantal op naar 428.000. Dat is bijna een op de tien jongeren, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Opmerkelijk zijn de verschillen tussen de Brabantse gemeenten: Jongeren in Oss blijken niet alleen relatief veel gebruik te maken van jeugdbescherming, maar ook van jeugdhulp.