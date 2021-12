Opnieuw autobrand in Zwaluwstraat in Oss

Automobi­list (37) uit Oss rijdt door na botsing met fietsster, getuige noteert kenteken

OSS - Een 37-jarige Ossenaar is maandag beboet door de politie. De man, niet in het bezit van een geldig rijbewijs, was eerder die dag betrokken bij een ongeluk aan Singel 1940-1945 in Oss, maar besloot door te rijden.

30 november