Opnieuw doorzoekt politie woning in onderzoek naar liquidatie in Oss

OSS – Opnieuw doorzoekt de politie een woning in het onderzoek naar de liquidatie aan de Leeuwerikhof in Oss. Al twee keer eerder werd in oktober een huis doorzocht. Bij de schietpartij kwam de 23-jarige Mo op 14 april om het leven.

Maandagochtend zoeken agenten in een huis aan de Sperwerstraat in Oss. Daarbij kregen ze hulp van onder andere een speurhond. De politie laat weten op zoek te zijn naar zaken die kunnen helpen in het onderzoek.

Tot nu toe werden vijf verdachten aangehouden, van wie er drie nog vastzitten. Welke rol zij hadden bij de schietpartij is nog niet bekend. Ook is onduidelijk of de schutter bij de aangehouden verdachten zit.

Eerdere doorzoekingen

Eerder deze maand werden twee andere huizen in Schaijk en in Oss doorzocht. ,,Net als tijdens de vorige doorzoekingen zijn we ook nu weer op zoek naar zaken die een link kunnen hebben met de schietpartij”, legt een woordvoerder van de politie uit. ,,Dit kunnen kledingstukken, documentaties of andere sporen zijn.”

Het slachtoffer, een bekende van de politie, woonde op 100 meter van de plek waar hij van zijn scooter geschoten. Hij overleed ter plekke.

Onder vuur

In juli werden meerdere huizen in de wijk onder vuur genomen. Een van de beschoten huizen was volgens buurtbewoners het woonadres van het dodelijke slachtoffer.

Vorige maand deed de politie een ultiem beroep op mensen die in april getuige waren van de schietpartij. Uit onderzoek bleek dat er enkele mensen bij waren die zich nog steeds niet hadden gemeld. Volgens de politie hebben nog steeds niet alle getuigen van de schietpartij, zich gemeld.