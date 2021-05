Opnieuw een streep door 9e editie Breakout Run

Twee auto's botsen op elkaar op kruising in Oss, blikschade is groot

11 mei OSS - Twee auto's zijn dinsdagmiddag rond 13.40 uur op elkaar gebotst op de John F. Kennedybaan is Oss. Een van de bestuurders, een jongeman, is ongedeerd gebleven. De tweede bestuurder, een vrouw van in de zeventig, is door het ambulancepersoneel nagekeken en meegenomen.