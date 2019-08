Opnieuw raak in Schadewijk Oss: schuur en poort in brand

De Zwaluwstraat is gelegen in de Osse Schadewijk, een wijk waar al eerder verschillende incidenten plaatsvonden. De poort die in brand stond werd geplaatst om een brandgang af te sluiten. Het vuur van de poort sloeg over naar het dak van een naastgelegen schuurtje van een woning aan de Leeuwerikstraat.

Noodplan

Het is niet de eerste keer dat het misgaat in de Zwaluwstraat. Dezelfde poort werd al eens eerder vernield en bij een naastgelegen woning is eens zwaar vuurwerk naar binnen gegooid. In het aan de straat grenzende parkje vonden twee steekincidenten plaats en ook een van de branden in een lange reeks autobranden die Oss teisterde woedde in de Zwaluwstraat. Burgemeester Buijs van Oss riep voor dit deel van de Schadewijk eind 2018 tijdelijk de ‘noodtoestand’ uit en voerde zware maatregelen in.