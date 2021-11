Oppositie Oss wil huisjesmelkers weren met zelfbewoningsplicht

De linkse partijen in de Osse gemeenteraad willen met de zelfbewoningsplicht een einde maken aan de opkooppraktijken van beleggers en uitzendbureaus. Die overbieden particulieren, om de opgekochte huizen vervolgens in kamers te verhuren. Dat gebeurt de laatste jaren met name in de wijk Ruwaard. Omwonenden klagen over verloedering van de buurt en parkeeroverlast.