Oprichtster Filmliga krijgt Osje van Verdienste bij aftiteling

Alle peuter­speel­za­len in Bernheze kunnen toch verder

11 december HEESCH - In alle kernen van Bernheze blijft een peuterspeelzaal beschikbaar. De lokale stichting Piccino fuseert definitief met het landelijke Humankind en blijft actief in Heesch, Loosbroek en Heeswijk-Dinther. De vestigingen in Nistelrode en Vorstenbosch sluiten vlak voor Kerstmis en gaan op 4 januari onder nieuwe bazen weer open.