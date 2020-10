Oproep aan boeren om bestrijdingsmiddelen te checken

Straffeloos inleveren

Bezoek van adviseur

Roundup

,,Vergis je niet, dat toelatingsbeleid verandert per maand. Het is voor agrariërs echt niet bij te houden. Vaak zorgt ook de publieke opinie voor onduidelijkheid. Neem een middel als glyfosaat, een onkruidbestrijdingsmiddel dat veelal onder de naam Roundup in de handel is. Iedereen kent het doordat velden na gebruik oranje kleuren. Formeel mag het door particulieren en agrariërs nog steeds gebruikt worden. Wél zijn er overheidsinstanties die het op hun terreinen niet meer willen. Ik vraag me af: waarom zou je dat gebruiken als je daarna toch gaat ploegen.”

Achttienduizend kilo

Volgens Keuper loopt de actie al enkele jaren. ,,In het voorjaar hebben in Zuidoost-Brabant 27 gemeenten met in totaal 450 agrariërs deelgenomen. En nu is Noordoost-Brabant aan de beurt.” De exacte opbrengst in Zuidoost-Brabant is nog niet bekend. Maar de ervaring in andere gebieden leert dat het vaak om honderden kilo’s gaat. In Limburg werd twee jaar geleden ruim achttienduizend kilo ingeleverd.