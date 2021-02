Oproep Bernheze: bel ons als je problemen hebt

HEESCH - De telefoon staat nog niet roodgloeiend bij de Wegwijzer in het gemeentehuis van Bernheze, maar van wethouder Rein van Moorselaar mag dat wel. Hoe meer mensen zich melden als ze problemen hebben, hoe beter het is. ,,We kunnen hen alleen helpen als ze zich melden.’’

Wegwijzer Bernheze, het loket waarin Wmo-consulenten van de gemeente, sociaal werkers van ONS welzijn en klantmanagers van de gemeente Meierijstad samenwerken om inwoners met complexe zorgvragen te helpen, is sinds begin deze maand operationeel. Wie in zijn zoekmachine Wegwijzer Bernheze intypt, komt uit op de gemeentelijke pagina met uitleg hierover. Bellen mag (0412-458888) iedere ochtend tussen 09.00 en 11.00 uur.

Heftige problematiek, niet makkelijk op te lossen

Het team kan direct helpen, een afspraak maken voor een gesprek of er komt indien nodig een medewerker op huisbezoek. Van Moorselaar geeft een voorbeeld: iemand met een posttraumatische stressstoornis heeft psychische klachten, durft de deur niet meer uit, kan niet meer werken en komt in financiële en maatschappelijke problemen. ,,Gelukkig komt dit soort complexe problematiek maar voor bij een klein percentage, 5 tot 10 procent, maar het is heftige problematiek die niet makkelijk is op te lossen. Deze kwetsbare mensen hoeven niet meer drie keer hun verhaal te doen. Alle disciplines bij elkaar maken een totaalplan voor de aanpak van de problemen: één dossier.’’

Van Moorselaar wijst erop dat in het sociale domein in de gemeente Bernheze jaarlijks 30 miljoen euro omgaat. Dat omvat de sociale dienst, armoedebeleid, Wmo, Wsw, jeugdbeleid en alle handen die bij de gemeente werk verrichten op deze terreinen. ,,Dat geeft het belang aan. Als we de Wegwijzer goed doen, helpen we niet alleen onze inwoners maar maken we ook een efficiencyslag.’’

Quote Ik ben ervoor te handelen in de geest van de wet Rein van Moorselaar, wethouder Bernheze

Maar Bernheze wil vooral de menselijke maat terugkrijgen. Van Moorselaar: ,,Ik ben ervoor te handelen in de geest van de wet. Doelmatigheid is wat mij betreft belangrijker dan rechtmatigheid.’’ Hij wijst op een onderzoek dat eind vorig jaar uitkwam van het Sociaal Cultureel Planbureau over de gevolgen van vijf jaar transities. Taken die vanuit het Rijk zijn overgeheveld naar gemeenten, wat heeft het opgebracht? Van Moorselaar: ,,In elk geval het besef dat zelfredzaamheid geen zekerheid is. De overheid heeft ingezet op de verwachting dat burgers zichzelf en elkaar kunnen helpen, maar zeker bij kwetsbare mensen is dat vaak niet het geval.’’

Vraag vanuit de samenleving

Niet alleen gemeente en gemeenteraad wilden graag één loket voor integrale hulp, er was ook vraag naar vanuit de Bernhezer samenleving, zegt de wethouder. De KBO's hebben ervoor gepleit, de dorpsraden, het Integraal Platform Gehandicaptenbelangen.

Ze werkt Wegwijzer Bernheze voor complexe hulpvragen in het sociaal domein. © gemeente Bernheze