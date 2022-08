Oproep voor uurtje langer kermis in Oss door oud-wethouder Van Orsouw

De vervroegde sluitingstijd voor de Osse kermis geldt niet op de vrijdag- en zaterdagavond. Dan kunnen de attracties wel doordraaien tot 0.00 uur. Alle andere dagen is het feest een uur eerder gedaan. Van Orsouw beseft dat dit voortvloeit uit het evenementenbeleid dat in zijn periode als wethouder is vastgesteld. ,,Ik heb me toen niet gerealiseerd welke consequenties dit had voor de kermis. Had ik dat wel gedaan, dan had ik zeker een uitzondering gevraagd.”

Van Orsouw hoopt dat het nieuwe college van B en W verruiming toestaat en roept andere partijen in de gemeenteraad op om zich ondanks het zomerreces te laten horen. ,,Jarenlang praten we in Oss over het eventueel verlengen van de kermis. Wat we nu doen is feitelijk de kermistijden verminderen met vijf uur. Dit is voor de concurrentiepositie niet goed. Minder openingsuren maakt de kermis in Oss voor exploitanten minder aantrekkelijk ten opzichte van andere kermissen.”