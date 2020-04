Optimisme op Osse scholen, teleurstelling bij evenementen na persconferentie Rutte

Bernhoven toch weer wat strenger: maximaal één persoon op bezoek bij patiënt

14:23 UDEN - Ziekenhuis Bernhoven in Uden draait de versoepelde bezoekregeling weer iets terug. Vanaf dinsdag mag een patiënt in het ziekenhuis per dag maar één bezoeker ontvangen. Aanvankelijk ging Bernhoven nog uit van maximaal twee bezoekers maar dat zorgde toch voor te veel drukte.