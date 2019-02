Orangeworks schiet uit de grond op Vorstengrafdonk Oss

Optocht Megen slaat voortaan de smalle Toren­straat over

11:39 MEGEN - De carnavalsoptocht in Megen trekt vanaf de komende editie niet langer meer door de Torenstraat in de vesting. ,,Daar is het de afgelopen jaren steeds drukker geworden, wat leidde tot onveilige situaties en veel oponthoud. Ook was er behoorlijk wat geluidsoverlast in deze smalle straat”, aldus voorzitter Ruud Driessen van carnavalsvereniging De Keiendonkers in Megen.