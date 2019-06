Organisatie schrapt loop rond Hazenakker vanwege verwachte hitte

Volgens de voorspellingen kan de temperatuur deze dagen oplopen tot boven de 35 graden. ‘Reden genoeg om te gaan voor veiligheid voor jullie en geen risico op warmteproblemen te nemen’, stelt de organisatie van de Hazenakkerloop in een bericht aan vaste deelnemers, over de verplaatsing van de datum.

Het besluit om de loop te verzetten werd genomen in het weekend. Sindsdien zijn de vooruitzichten voor woensdag iets milder geworden. ,,Maar we moeten zoiets tijdig beslissen‘’, zegt een woordvoerder. ,,Je kunt het de lopers niet aandoen om zoiets op de dag zelf nog af te gelasten.’’

Bij de Hazenakkerloop rennen deelnemers naar keuze 5 of 10 kilometer. Het sportieve evenement is een onderdeel van de Maasland Run Classic, een reeks lopen in Oss en omgeving.