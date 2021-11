‘Organon’ weer terug op blauwe wand en nu zónder verfoeid wit vlak

Fel debat over verdiept spoor Oss: ‘Koekoeks­jong dat alles opvreet’

OSS - De voltallige oppositie in de Osse gemeenteraad is fel gekant tegen het nu al reserveren van miljoenen voor een verdiept spoor door de stad. Het college van B en W krijgt het verwijt over z'n graf heen te regeren. ,,We hebben hier nog geen enkel debat over gevoerd!”

5 november