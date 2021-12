Oscar Jansen op kandidatenlijst voor GroenLinks Oss

Wat verder opvalt is het terugtreden van Ester Faassen. Zij kwam in 2018 met ruim zeshonderd voorkeurstemmen in de Osse raad, maar heeft nu aangegeven geen tweede termijn te ambiëren. De Ravensteinse Heidi Poessé staat nu op de tweede plek. Eerder was al bekend gemaakt dat Dolf Warris opnieuw de lijsttrekker is.