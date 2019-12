OSS’20 en TOP Oss strijden buiten het veld om titel sportteam van het jaar

profiel Brand bij ABC Velp: in het bekendste buffetres­tau­rant van de regio is het iedere avond volle bak

10:17 VELP - Kinderfeestje, verjaardag of 50-jarig huwelijk? In het noordoosten van Brabant kom je dan al snel uit bij ABC in Velp. In amper een paar jaar tijd bouwde de familie Meurs een zieltogend zalencentrum uit tot het bekendste buffetrestaurant van de verre regio.