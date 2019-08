OSS'20 stelt gesloten kunstgrasveld weer open voor voetballers; selectiespelers zijn nog kritisch

,,Veld 2 was voor de club een echt hoofdpijndossier. We vertrouwen erop dat het probleem nu echt is opgelost", vertelt Frans Govers, adviseur van OSS'20. Het zogenaamde non-infill-veld (kunstgras zonder rubber of andere korrels) werd vorige zomer aangelegd. Het nieuwe type veld had voor een revolutionaire ontwikkeling van het kunstgras moeten zorgen, nadat er landelijk onrust ontstond over de velden met rubbergranulaat. De rubberkorrels zouden gezondheidsrisico's opleveren.

Het nieuwe type kunstgras kampte echter met fikse kinderziektes. Glijpartijen zorgden voor tientallen blessures en de bal ‘schaatste’ over het kunstgras en maakte onvoorspelbare bewegingen. In december besloot het bestuur van de club om het veld buiten gebruik te stellen. In de maanden die volgden heeft producent Ten Cate allerlei proeven uitgevoerd om de problemen op te lossen.

FIFA-normen

Afgelopen maand is al het zand uit het veld gezogen en er nieuw zand voor in de plaats gestrooid. Het grovere zand maakt het veld een stuk minder glad en ook bal gedraagt zich bij het spelen veel natuurlijker, aldus Govers. ,,We hebben een onafhankelijk instituut ingehuurd om dat te testen. Kiwa ISA hanteert de FIFA-normen en dat bureau concludeert dat het veld aan alle normen voldoet.” Getest zijn onder meer de demping, schokabsorptie, bal-rol en bal-stuit.

Intussen is het veld ook al bespeeld door een vrouwenteam en de eerste reacties zijn positief, meldt Govers. ,,Naar wij begrepen hebben wordt de bespeelbaarheid alleen maar beter bij intensief gebruik. Het zand gaat zich dan echt zetten, zodat je niet op het kunstgras staat, maar tussen de sprieten.” Govers heeft er vertrouwen in dat uiteindelijk ook het eerste elftal van veld 2 gebruik gaat maken. ,,Het is een schitterend veld, waar je geen korrels van mee naar de kleedkamers sleept. Uiteindelijk is dit een concept dat de komende jaren op heel veel plaatsen zal worden toegepast. Daar ben ik van overtuigd.”