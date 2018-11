OSS'20 zet voorzichtige stappen met veld

UPDATE en VIDEO Vrouw (46) uit Oss omgekomen bij ongeval op A59 bij Rosmalen, 4 familiele­den gewond

12:36 ROSMALEN - Op de A59 bij Rosmalen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto van de weg geraakt. Daarbij is een 46-jarige vrouw uit Oss om het leven gekomen en zijn vier van haar familieleden gewond geraakt.