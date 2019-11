Oss aan de slag met vergunning voor proefveld zonnepark Lithse Ham

Bekkers heeft zeventien hectare grond liggen vlak bij bedrijventerrein Wargaren in Lith. Een paar jaar geleden diende hij al een verzoek in bij de gemeente Oss om op deze grond ‘Duurzaamheidspark Lithse Ham’ te vestigen. Dat verzoek belandde in een bureaula, omdat de gemeente nog geen beleid had voor zonneparken. Dat beleid is er nog steeds niet. Er is met name discussie of vruchtbare landbouwgrond mag worden opgeofferd voor zonnepanelen.