Oss als kermisstad: ‘Niet de grootste, wel de vaakste’

De kinderen leren er over omgangsvormen, over angsten overwinnen, over budgetkeuzes. Ouders doen op de kermis iets leuks met hun kinderen, dat is goed voor een hoop dingen, en de opa's en oma's wachten voor de attracties op het rondzwierende spul en knopen onderling een praatje aan. Het is werkelijk fantastisch. Er wordt nu onderzocht of de kermis voortaan tien dagen moet duren, wel, ik denk dat het een maandelijks terugkerend fenomeen wordt. Dan hoeven de exploitanten ook niet te klagen over de lage prijzen, er valt genoeg te halen.