Oss bedrijf ‘smeedt’ reuzenzwaard voor de rotonde bij Jan Cunen

De stalen os op de Julianasingel is in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een beeldmerk van de stad Oss. Binnenkort moet de os de concurrentie aan met het gekrulde zwaard in de Molenstraat. Het zwaard is sinds zijn vondst in 1933 al een archeologisch fenomeen, maar om het te zien moeten de Ossenaren naar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. De stalen replica die momenteel wordt ‘gesmeed’ bij Baaijens Constructie in Oss is een mooi en bijna onontkoombaar alternatief. Vanaf begin januari steekt het 4,5 meter boven de nieuwe rotonde in de Molenstraat uit.