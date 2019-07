Oss beleeft volgende week die unieke nachttreinweek

OSS/UDEN - De NS biedt ook dit jaar deelnemers aan de Vierdaagse van Nijmegen en bezoekers van de Vierdaagsefeesten weer nachtvervoer. Volgende week is het weer die unieke week in het jaar dat er nachttreinen in Oss stoppen.

In de nachten van zaterdag op zondag en zondag op maandag kunnen Nijmegen-gangers alleen terugkomen in Oss. De Vierdaagsefeesten zijn dan immers aan de gang, maar de wandelmarsen nog niet. De laatste trein die mensen uit de regio Oss kunnen nemen op Nijmegen centraal is 2.40 uur. Een nacht later is het ook mogelijk om op Oss centraal de trein te nemen, de hele nacht door. Twee keer per uur gaat er dan een trein naar Nijmegen. De nachtlijn rijdt constant heen en weer tussen Nijmegen en Den Bosch, dus Ossenaren kunnen eventueel ook op elk tijdstip naar de Brabantse ‘buren’, zij het slechts één keer per uur.

Niet alleen Ossenaren maken gebruik van deze service, ook veel mensen uit de omliggende dorpen en gemeenten doen dat. Zij kunnen zo toch in hun eigen bed slapen, maar wel eenvoudig en op tijd in Nijmegen geraken. Elk jaar zijn er ook redelijk wat internationale deelnemers of lopers van boven de rivieren die kiezen voor de combinatie hotel in Oss en de trein naar Nijmegen. De (gratis) bewaakte fietsenstalling aan de Spoorlaan is van 3.30 tot 22.00 uur open.