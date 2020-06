Oss bestempelt De Wissel als hobbyclub en helpt modelbouwers niet uit de brand ‘Dit doet pijn’

Gé Wagemakers stopt als voorzitter Margriet, keert na de zomer terug in de raad

18:25 OSS - Gé Wagemakers stopt per direct als voorzitter van voetbalclub Margriet. De Ossenaar kan die functie in tijden van corona niet langer combineren met zijn gezin, zijn zaak en zijn werk in de gemeenteraad. Daar keert hij na de zomer weer terug.