Oss betaalt natuurcentrum Slabroek al niet meer

Automobi­list belandt in sloot naast A50 bij Ravenstein, wagen brandt uit

11 september RAVENSTEIN - Een automobilist is vrijdagavond rond 21.25 uur in de sloot beland naast de A50 bij Ravenstein. De wagen kwam op de zijkant in de greppel terecht en brandde vervolgens helemaal uit. Het is onbekend hoe het met de bestuurder en mogelijk andere inzittenden gaat.