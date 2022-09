Oss bezig om verkeersoverlast op Het Woud Oss tegen te gaan: ‘Aanvraag flitspaal in voorbereiding’

4WD Festival: het walhalla voor de liefhebber van 4X4’s; ‘Over vijf jaar kun hier een groot aantal elektri­sche fourw­heeldri­ves zien’

BERGHEM - Voor het eerst in de historie was het motorcrosscircuit in Berghem het decor voor het jaarlijkse 4WD Festival. Liefhebbers van 4X4’s oftewel fourwheeldrives kwamen aan hun trekken en ook aan de jonge bezoekers was gedacht, onder meer door de aanwezigheid van een animatieteam.

25 september