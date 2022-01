Oss blaast carnavalsoptochten af en mikt nu op feesten in juli

De carnavalsstichting hoopt in de zomermaanden het carnavalsgevoel alsnog naar de stad te brengen. Of dat nou is met een volwaardige editie of met een zomers feest met wat carnavaleske evenementen. Eerder mikte de stichting daarvoor op mei of juni, inmiddels lijkt juli een realistischer optie. Die maand heeft vanwege de volle evenementenkalender in mei en juni de voorkeur van de gemeente.