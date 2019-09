Oss blaast samenwerking met Uden, Landerd en Bernheze op de Maashorst op laatste moment af

In juli werd nog naar buiten gebracht dat Oss, Uden, Landerd, Bernheze en Staatsbosbeheer de handen ineen slaan om gezamenlijk op te treden tegen onder meer motorcrossers en loslopende honden in het natuurgebied. Met het ondertekenen van een convenant zouden de bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) van de verschillende gemeenten voortaan ook kunnen optreden op andermans grondgebied. ‘Zonder deze samenwerking is de inzet van BOA’s inefficiënt en ineffectief’, schrijven de Osse ambtenaren in hun advies aan het college van B en W.

Het Osse college van B en W schuift het advies van de ambtenaren terzijde en tekent het convenant niet. ,,Dit is helemaal niet nodig. Onze boa’s kunnen in geval van nood nu ook al grensoverschrijdend werken”, meldt wethouder Joop van Orsouw. ,,Hoe dat precies zit, kan ik niet uitleggen. Collega Thijs van Kessel heeft zich hier in zijn vorige rol als ambtenaar van de gemeente Bernheze intensief mee beziggehouden en hij zegt dat het zo is. Bovendien willen wij geen nieuwe organisatie optuigen die toezicht houdt, maar zelf zeggenschap houden over de plekken waar we onze handhavers heen sturen.”

Wrevel