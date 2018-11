Oss blijft dromen van innovatiecentrum, ondanks mislopen miljoenen

Het innovatiecentrum was één van de speerpunten van de zogeheten regiodeal van AgriFood Capital. Dat is een pakket plannen die de agrarische sector in deze regio slimmer, beter en gezonder moeten maken voor mens en dier. AgriFood Capital beloofde zelf 52 miljoen euro bij te leggen als het 25 miljoen euro van het rijk zou krijgen. Maar eerder deze week werd bekend dat het rijk in de regio ‘zuid’ de voorkeur geeft aan initiatieven in Zuid-Limburg en Midden-Brabant.

,,Dat geld had een kickstart kunnen vormen”, reageert de Osse burgemeester Wobine Buijs. ,,Dus nu we dat niet krijgen, moeten we op zoek naar andere manieren om aan geld te komen. We geven zeker niet op. Binnenkort worden er afspraken gemaakt met hogescholen en universiteiten.”

In het Osse centrum moeten knappe koppen zich straks buigen over nieuwe en duurzame manieren om eiwitten te produceren. Zo kan het centrum helpen om op termijn over te stappen van intensieve veehouderij op een meer duurzaam en maatschappelijk houdbaar systeem. Het innovatiecentrum zou twaalf miljoen euro moeten kosten.

Bij het station

De burgemeester benadrukt dat het project nog in de kinderschoenen staat. Maar op termijn zou het wat haar betreft net zo’n iconisch instituut kunnen worden als het Pivot Park al is in de farmacie. Schetsen voor het innovatiecentrum zijn nog niet gemaakt. Ook de locatie staat nog niet vast. Wat Buijs betreft moet het centrum worden gebouwd in de buurt van een station, zodat het goed bereikbaar is voor studenten. Ravenstein en het westen van Oss maken daarom goede kans. Daar is niet alleen een treinstation, maar ook landbouwgrond in de buurt.