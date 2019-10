Oss blundert met bordjes: is Oijen nou met één of twee o's?

Meer parkeren óf minder kamperen bij natuurcam­ping in Megen?

19:45 DEN HAAG/MEGEN - De kans is groot dat de gemeente Oss haar huiswerk voor het uitbreidingsplan voor natuurcamping De Maasakker in Megen over moet doen. Want de buren vrezen voor overlast doordat er te weinig parkeerplaatsen hoeven te komen.