Oss City Run komt met vijf winterse wedstrijden om kerstkilo's kwijt te raken

De routes variëren in lengte van zo'n vier tot zo'n zeven kilometer. Aan het eind van elke twee weken wordt een winnaar van de afstand uitgeroepen. Als de vijfde en laatste wedstrijd er op zit, komt er een winnaar van het gehele evenement. Die krijgt een nader te bepalen geldprijs om uit te geven in de binnenstad. Om daarvoor in aanmerking te komen, moet iemand tenminste vier van de vijf rondes hebben meegelopen. Op die manier maak je ook nog aanspraak op de titel als je tussentijds onverhoopt in quarantaine moet.



Brands is nu druk bezig met het uitstippelen van de routes. Die zullen dus niet zoals andere jaren dwars door de gebouwen van de binnenstad gaan. Hij zet in op logische rondjes, zodat deelnemers niet per ongeluk een verkeerde afslag nemen of onbedoeld een stuk afsnijden. Eventueel wordt het parcours te zijner tijd met een lint rond een boom of hek gemarkeerd. Aanmelden kan vanaf nu door lid te worden van de SNS Oss City Run-groep op Strava.