Oss Classic on Wheels gaat ook dit jaar niet door

Het feest met een lange stoet van oldtimers door het centrum van Oss is nu verschoven nar volgend jaar. In 2019 werd de twintigste editie van het evenement gehouden. Wat is het door de Corona pandemie toch een moeilijke tijd voor openbare evenementen. Er is nu gelukkig sprake van enige versoepelingen, doch dit is voor ons evenement te laat en nog onvoldoende: ,,We willen niemand willen blootstellen aan een kans op besmetting en zeker geen afbreuk willen doen aan het openbare karakter van het evenement.”