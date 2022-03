Oss compenseert wel 5000 gezinnen met 800 euro voor hoge energieprijs

Alle gezinnen die op maximaal 120 procent van de bijstandsnorm leven, komen in aanmerking voor de compensatie. Dat zijn er sowieso 3800. Maar het gemeentebestuur verwacht dat een nadere inspectie van de eigen bestanden nog eens 1200 gezinnen extra oplevert. In totaal geeft Oss dan 4 miljoen euro compensatie uit.

,,Het grootste deel van dat bedrag zal ongetwijfeld worden gedekt vanuit Den Haag", zegt wethouder Joop van Orsouw. ,,Zoals dat eerder ook gebeurde met de TOZO en alle andere coronaregelingen. Maar ook als zij iets minder uitbetalen, gaan we ermee door. We zijn een sociale gemeente en deze gezinnen zitten nú in nood. Dan zou het vreemd zijn als wij gaan zitten wachten. We gaan ook geen bewijzen of bonnetjes vragen van de gezinnen in kwestie.”