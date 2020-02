Oss controleert streng bij milieustraat en stuurt inwoners buurgemeente weg

Doek valt voor ’t Oude Theater en D’n Toei: ‘Het is mooi geweest’

5 februari OSS - Driekwart Oss is wel eens over de vloer geweest in ‘t Oude Theater of D’n Toei. Een begrip in de Osse horeca, dankzij Hans en Marion Fleuren. Na bijna veertig jaar gaat hun boek dicht.