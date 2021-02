Oss deelt in eerste drie weken acht bekeuringen uit voor overtreden avondklok

Colleges: ‘Verbouwen voor 12 miljoen euro is niet te duur, het moest toch’

9 februari UDEN/LANDERD - Ruim twaalf miljoen euro besteden aan de verbouwing van het gemeentehuis Uden en de gemeentewerf is veel geld maar niet te duur. Dat is de opvatting van de burgemeesters Henk Hellegers (Uden) en Marnix Bakermans (Landerd). De inwoners hoeven er in elk geval geen extra belasting voor te betalen en uiteindelijk houden de gemeenten zelfs geld over aan de fusie, aldus de burgemeesters.