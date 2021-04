Oss denkt na nieuwe serie autobranden terug aan pyromaan: ‘Snappen we gezien de geschiedenis’

Daderpro­fiel van Osse pyromaan bekend: impulsieve man van tussen de 20 en 35 jaar oud die alleen handelt

19 augustus OSS - Een pyromaan houdt Oss al maandenlang in zijn greep door te pas en te onpas auto's in brand te steken. In de nacht van zondag op maandag ging er in de Zwaluwstraat weer een auto in vlammen op en ook nu gaat men uit van brandstichting. De politie heeft inmiddels een daderprofiel van de Osse pyromaan openbaar gemaakt.