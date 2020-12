Oss doet plastic wegwerpbekers op grote festivals nog niet in de ban

Oss stelt besluit over Duurzame Polder uit naar volgend jaar vanwege lockdown

15 december OSS - De gemeenteraad van Oss velt pas volgend jaar een definitief oordeel over de Duurzame Polder tussen Lith en Geffen. Oss wil bezwaarmakers namelijk de gelegenheid bieden om hun zegje te doen in de raad. Dat is vanwege de nieuwe, strenge lockdown nu niet mogelijk.