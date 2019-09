Oss draait geldkraan Maashorst dicht; geschil over gemeentenaam naar climax

OSS - Het gemeentebestuur Oss is niet van plan om nog langer financieel bij te dragen aan een gezamenlijk bezoekerscentrum in Slabroek of elders in de Maashorst. Oss moet bezuinigen en trekt zich daarom goeddeels terug op het eigen Herperduin. De keuze van Landerd en Uden om hun fusiegemeente ook Maashorst te noemen speelt daarbij een belangrijke rol.

De verstandhouding met Landerd en Uden is grondig verziekt, zo laat wethouder Johan van der Schoot (CDA) blijken. ,,We hebben met vier gemeenten jarenlang geïnvesteerd in de merknaam Maashorst. Oss was daarbij steeds veruit de grootste betaler. En nu zeggen twee gemeenten ineens dat zij zich Maashorst gaan noemen. Dat is verwarrend. Op onze bezwaren wordt niet serieus ingegaan. Wij krijgen dit aan onze achterban niet langer uitgelegd.”

Vorige week maakte het Osse bestuurscollege al bekend dat het niet verder in zee gaat met Landerd, Uden en Bernheze bij een gezamenlijk toezicht in de Maashorst. Nu stemt het college van B en W wel in met een nieuw bestuursmodel voor de Maashorst, maar geeft en passant aan dat die zal moeten werken met een zeer beperkt budget, voor zover het de Osse bijdrage betreft. Het bezoekerscentrum in Slabroek lijkt daar als eerste het gelag voor te betalen.