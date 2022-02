Oss duo Zingende Zinnen komt met eerste album en theaterdebuut: ‘We noemen het Nederlandstalige luisterpop’

OSS - Ze komen beiden uit Oss en startten in 2014 een muzikaal project met de gedrevenheid om samen iets unieks op te kunnen bouwen. Wesley van Bergen en Remco van Zandvoort vormen samen Zingende Zinnen. Ze zijn nu beland in een belangrijke fase van hun carrière. De geboorte van een nieuw Nederpopduo.

Het begon allemaal met Nederlandstalige covers van onder andere Boudewijn de Groot, De Dijk, Toon Hermans en Acda en de Munnik. Na de nodige optredens op kleine festivals en cultuurpodia begon het bij Wesley van Bergen en Remco van Zandvoort te kriebelen om ook zelf liedjes te gaan schrijven. Dat ging na verloop van tijd zó goed dat ze aan een eigen album gingen denken.

Van Bergen: ,,We maken vooral muziek die we zelf mooi vinden. We hebben geen specifieke doelgroep voor ogen. Uiteraard heb je te maken met allerlei invloeden, omdat je al van jongs af aan muziek hoort. Toch proberen we iets eigens te maken dat luisteraars hopelijk kan raken. We noemen het Nederlandstalige luisterpop.”

,,De variatie in onze liedjes is groot”, zegt Van Zandvoort. ,,We zijn op zoek gegaan naar een eigen sound. Liedjes ontstaan en vinden later hun uiteindelijke vorm. Toch voelt het album nu als een geheel.”

Dromerige sfeer

Schets van een moment is de titel van het allereerste Zingende Zinnen-album. De teksten en melodieën scheppen vaak een dromerige sfeer. Dertien afzonderlijke verhalen met een beeldende, poëtische inslag versterkt door klanken. De luisteraar mag er vanuit eigen associaties een invulling aan geven.

De hoes van het album van Zingende Zinnen. © Remco van Zandvoort

De albumhoes is een koffievlek die symbool staat voor talloze momenten in de voorbereiding aan de keukentafel. Het schaven en werken aan de nummers – veelal in coronatijd – was een soort van puzzel die uiteindelijk goed werd opgelost.

,,We werkten samen intensief aan de basis van de liedjes. Enkele kregen al snel vorm, maar bij andere was het een proces van experimenteren om de juiste spanning en sfeer te vinden. Voor inspiratie gebruikten we onder andere oude synthesizers en drumcomputers", zegt Van Zandvoort. ,,Natuurlijk leer je elkaar en elkaars kwaliteiten steeds beter kennen en waarderen. Hierdoor hebben we naar ons idee het maximale uit de liedjes weten te halen en kunnen we terugkijken op een leerzaam proces met een mooi eindresultaat”.

Quote Ja, soms lig je wakker omdat liedjes doorwerken in je hoofd. Dan pak je ’s nachts je telefoon om spontane ingevingen niet te vergeten Wesley van Bergen

,,Je wordt wel steeds kritischer", vindt Van Bergen. ,,Zodra je met het laatste liedje bezig bent, ga je toch weer luisteren naar het eerste. Je past steeds nieuwe ideeën toe, tot het gevoelsmatig klopt. Ja, soms lig je wakker omdat liedjes doorwerken in je hoofd. Dan pak je ’s nachts je telefoon om spontane ingevingen niet te vergeten. Dat is de charme van het proces. Je wordt er creatief scherp van en het plezier groeit als dingen lukken”.

Andere muzikanten

Luisterpop hoort thuis in een theater, daar is het Osse duo zich van bewust. Een eerste theatervoorstelling in de Osse Lievekamp staat daarom op de planning. Hierin is uitgebreid ruimte voor hun eigen muziek, maar ook voor de verhalen daarachter. Gaandeweg het albumproces werd Zingende Zinnen zelfs versterkt door andere muzikanten.

,,Al werkend aan de liedjes zochten we muzikale verrijking. We hoorden baslijntjes, gitaarpartijen en drums. Een deel daarvan vulden we zelf in, maar je kunt niet alles en een andere blik is ook verfrissend. Zo gingen we op zoek naar bevriende muzikanten die onze liedjes tof vonden en wilden meewerken aan het album", zegt Van Bergen. ,,En die vonden we gelukkig. Op die manier kregen we meer mogelijkheden. Omdat we het opnemen zelf thuis deden, werkten we ook met muzikanten die de mogelijkheden hadden om dat zelf te doen.”

Van Zandvoort: ,,Wij stuurden een basistrack van een liedje op, waar zij op afstand mee aan de slag gingen. Vervolgens namen ze hun eigen partijen op en stuurden die online naar ons, wat vaak weer voor verrassende nieuwe invalshoeken zorgde.” ,,Enkele van die muzikanten gaan met ons meespelen in het theater. Ook zijn er wat gastoptredens, maar wie dat zijn blijft nog even geheim", aldus Van Bergen.

Op zaterdag 12 februari is de release van het album Schets van een moment. Daarna volgt hun debuut in het Osse theater De Lievekamp op donderdag 7 april.