Oss eert veteranen met eigen anjerperkje: ‘Het gaat om meer dan de bloemen alleen’

Hij diende in Noord-Ierland, op Cyprus en in Duitsland. Maar zoals zoveel veteraren sprak Stephen Chandler amper over zijn heftige ervaringen. Tot de geboren Engelsman in het afgelopen jaar last kreeg van ptss. ,,Het is heel vreemd", zegt hij. ,,Je hoeft maar een bepaald geluid op tv te horen en je bent meteen terug in het conflict. Ik heb er gelukkig niet al te veel last van. Maar het is wel goed om er over te praten.” Online stuitte Chandler op de Stichting Veteranen Oss. Inmiddels is hij het eerste lid van de stichting dat in een buitenlands leger diende.

De Engelmans vertelt zijn verhaal bij het perkje aan de Spoorlaan dat vrijdagmorgen werd onthuld. Dat staat vol met witte anjers, als sinds de Tweede Wereldoorlog een symbool van respect en waardering voor veteranen. De bloemen zijn bewust niet geplant bij de monumenten aan de Hescheweg en aan de Professor Regoutstraat. Die zijn er om de doden te gedenken, dit perkje om de levenden te eren en bedanken.

In dienst van de vrede

Bij de onthulling sprak burgemeester Wobine Buijs warme woorden. ,,We vinden het heel normaal om in vrede te leven", zei ze. ,,Terwijl er ook mensen zijn die leven in willekeur en angst. Hoe mooi is het dat er mensen zijn die ten dienste van de vrede willen optreden, zelfs met gevaar voor eigen leven?”

Volledig scherm Steiger (l) in gesprek met Stephen Chandler © Roy van der Lee/BD

Het perkje is misschien bescheiden van omvang, maar het gaat volgens Stephen Chandler dan ook om meer dan alleen de bloemen. Het kan een plek zijn om bij elkaar te komen en verhalen uit te wisselen. Zeker zolang dat door corona nog niet massaal kan. Het eerbetoon met de witte bloemen aan de drukke doorgaande weg herinnert volgens hem elke dag honderden passanten aan de offers die veteranen brengen. Op zijn borst draagt hij de anjer dan ook trots naast de klaproos: het Britse symbool om veteranen te eren.

Nieuwe vrienden

Chandler diende eind jaren 70 in Duitsland toen hij in Nijmegen de vierdaagse ging lopen. In een kroeg liep hij een Osse tegen het lijf en werd verliefd. Inmiddels woont hij al dik twintig jaar in de stad. Nu hij na een carrière bij Philips en ASML met pensioen is, dreigde even een zwart gat. Maar dankzij de Stichting Veteranen maakt hij snel nieuwe vrienden. ,,I'm not going to sit behind the rhododendron", verzekert hij.