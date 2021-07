Oss en gebroeders Peters twisten over aantal mensen dat mag wonen in pand Molenstraat

Harddrugs en wapens gevonden in woning in Heesch

19 juli HEESCH - De politie heeft een flinke hoeveelheid harddrugs en wapens in beslag genomen in een woning in Heesch. Dat melden de wijkagenten uit Bernheze in een Instagrambericht. De bewoner is aangehouden en er is een onderzoek gestart.