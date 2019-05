Oss en provincie trekken 4,5 ton uit voor wandelrondje langs vesting Ravenstein

Ooit was Ravenstein net zo herkenbaar als vestingwerk als Willemstad en Naarden. Met zijn bolwerken, grachten, ravelijnen en hoornwerken zag het er van bovenaf uit als een halve ster met de Maas als rugdekking. Heden ten dage zijn er alleen fragmenten over van de uitgebreide verdedigingswerken. En die fragmenten zijn ook nog eens niet altijd even herkenbaar of bereikbaar. Met de Bolwerkenroute wordt in ieder geval een deel van dat gemis hersteld.