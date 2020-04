Oss gaat door de bocht: betalen per kilo afval in 2022

De omslag in het Osse beleid tekende zich donderdagavond af in de opiniërende raadscommissie Ruimte. Vrijwel alle politieke partijen zien in dat diftar de enige manier is om de hoeveelheid restafval te halveren. Want dat is het landelijk vastgestelde doel dat eigenlijk dit jaar al gehaald had moeten worden. Om de gemeenten tot actie aan te zetten schroeft het Rijk de belasting op afvalverbranding elk jaar op. De kosten rijzen zodoende de pan uit.