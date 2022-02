Oss gaat extra snel aan de slag met verduurzaming 't Slotje om forse prijsstijging voor te zijn

Petitie en actiedag in Golfbad Oss zorgen voor resultaat: verbeterde cao zwemlera­ren

UTRECHT/OSS - De acties die de zwemleraren in december in Oss voor een beter loon hielden, hebben effect gesorteerd. Werkgeversorganisatie WiZZ is met een dusdanig verbeterd cao-bod gekomen, dat 80 procent van 8000 werknemers daarmee akkoord is.

15:18