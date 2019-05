Oss gaat nu toch direct aan de slag met plannen voor zonnevelden

Vorige week donderdag deed Olaf Duisters een dringend beroep op de Osse politiek om de ingediende plannen voor zonnevelden niet langer op de plank te laten liggen. Die dag werd gesproken over een een afwegingskader voor grote zonnevelden; waar zouden ze wel en waar ook vooral niet moeten komen? Bij de gemeente zijn al acht plannen voor in totaal 120 hectare aan velden met zonnepanelen ingediend.

Duisters is adviseur van Patrick Bekkers, die plannen heeft voor een terrein van zeventien hectare bij Lith. Bekkers wil in zijn ‘Duurzaamheidspark De Lithse Ham’ tien hectare landbouwgrond bedekken met zonnepanelen en de rest inrichten met nieuwe natuur, poelen, wandelpaden en een klimtoren. Omdat het terrein in dezelfde polder ligt als waar plannen worden ontwikkeld voor een groot windpark, wil Oss daar op dit moment nog niet naar kijken. Duisters vindt dat niet logisch, omdat het duurzaamheidspark vlak bij bedrijventerrein Wargaren komt te liggen en daarmee buiten het verkenningsgebied van het windpark valt.

Vaart maken

Wethouder Johan van der Schoot reageert dat hij dat laatste laat uitzoeken. ,,Wij hebben samen met de gemeente Den Bosch afgesproken dat we geen nieuwe ontwikkelingen in het beoogde gebied zullen toestaan, in afwachting van het onderzoek naar het windpark. Als dit terrein echt buiten het verkenningsgebied valt, wil ik er nog wel naar kijken.” Ook alle zeven andere plannen voor zonnevelden worden inhoudelijk beoordeeld. ,,Ik heb van de raad begrepen dat we vaart moeten maken en niet wachten tot het afwegingskader is vastgesteld.”